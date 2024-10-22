لقنها درسا قاسيا.. مذيعة تطلب من الذكاء الاصطناعي أداء الواجبات المنزلية محل الطلبة

كتبت- داليا الظنيني:

في تجربة مثيرة، طلبت الإعلامية ياسمين نور الدين، مقدمة برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا، من تطبيق الذكاء الاصطناعي، شات جي بي تي، أن يحل الواجبات المنزلية بدلاً من الطلاب.

المفاجأة أن شات جي بي تي، فاجأها برد ذكي ومحترف، ورفض بشكل قاطع أن يكون بديلاً للمعلم، وأكد على أهمية أن يتعلم الطلاب بأنفسهم، وأن يعتمدوا على قدراتهم.

ورفض شات جي بي تي، هذا الطلب بشكل قاطع، مؤكداً على أهمية التعلم الذاتي، وأنه يمكن أن يقدم لهم المساعدة في إتمام الواجبات بدلًا من القيام بأدائه مكان الطلاب.

وقدم شات جي بي تي، عدة نصائح للطلاب الذين يستغلونه في حل الواجبات المدرسية، بقوله: أولًا عليكم بقراءة الأسئلة بعناية وفهم المطلوب منهم، ثانيًا يمكنكم تقسيم الواجب إلى أجزاء صغيرة، مع التركيز مع كل جزء على حده، ثالثا عليكم عدم التردد في طرح الأسئلة للمعلم حال الصعوبة، وأخيرًا أخذ فترات راحة قصيرة لعدم فقد الطاقة.