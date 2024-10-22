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وزير التعليم: فتح باب الالتحاق بـ 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة 2024-2025

03:02 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- محمد نصار:

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود تطوير التعليم الفني، موضحًا أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام 2024-2025 لعدد 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة.

وأضاف الوزير، خلال إلقاء بيان خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد 20 إطارًا تخصصيًا.

وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعي - تجاري - فندقي)، أشار الوزير، إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في 20 مدرسة صناعية، و18 مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في 581 مدرسة.

كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال 37 مركز تدريب مهني على مستوى 24 محافظة تابعين لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم مدرسة تكنولوجيا تطبيقية
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