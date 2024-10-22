وزير التعليم: زيادة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بمحتوى المناهج

كتب- محمد نصار:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج.

وأضاف الوزير، خلال إلقاء بيان خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي.

كما تم زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية.