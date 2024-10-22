10% على الواجب.. وزير التعليم يكشف نسب توزيع درجات الامتحانات

كتب- محمد نصار:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم كل سبل الدعم لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها.

وقال الوزير، خلال إلقاء بيان خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن توزيع درجات امتحان الفصل الدراسي الواحد يتضمن 30% على أعمال السنة، إلى جانب 15% على الاختبار الشهري 1، و15% على الاختبار الشهري 2، و10% على السلوك والمواظبة.

كما تم تخصيص 10% على كراس الواجب، و20% على الاختبارات الأسبوعية، ليصبح الإجمالي 100%.

وتم أيضًا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير 54 ألف مقعد دراسي.