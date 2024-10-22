وزير التعليم: نحتاج 665 ألف معلم و250 ألف فصل جديد

كتب- محمد نصار:

ألقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.

وأكد الوزير، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلًا إنه في العام الدراسي 2023-2024 التحق 25 مليونًا و494 ألفًا و232 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر.

وأوضح أن عدد المعلمين يبلغ 843490 معلمًا ومعلمة، مع نسبة عجز 665 ألف معلم.

في حين تبلغ عدد الفصول 550 ألف فصل، وعدد المباني المدرسية 29698 مبنى، وتبلغ نسبة الاحتياج 250 ألف فصل جديد.