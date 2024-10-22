وزير التعليم أمام البرلمان: كثافة الفصول وهيكلة الثانوية العامة أبرز تحديات الوزارة

كتب- نشأت علي:

صرح محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة هو زيادة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى وجود فصول يصل عدد الطلاب فيها إلى 200 طالب.

وأوضح الوزير، أن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تُعد من أبرز التحديات الحالية، مضيفًا أن الوزارة تُشرف على 550 ألف فصل، ويبلغ عدد المعلمين 843 ألف معلم.

وأشار إلى أن بعض المدارس تشهد فصولًا بأعداد طلاب تصل إلى 200 طالب، بينما تتراوح الكثافة في فصول أخرى بين 150 و160 طالبًا.

كما أشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لحل مشكلة الكثافة، من خلال تحويل بعض المدارس إلى نظام الفترات المسائية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تم بين المدارس الإعدادية والثانوية.

وأضاف: "قمنا باتباع حلول لملء الفراغات في بعض الفصول وطبقنا نظام الفترات الممتدة".

وفي بيانه أمام البرلمان، استعرض وزير التعليم خطط وسياسات الوزارة الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين جودة التعليم، ودعم الابتكار وتنمية المهارات.

كما تطرق الوزير إلى تطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.