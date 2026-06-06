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اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي يؤدون امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:30 ص 06/06/2026

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية - ارشيفية

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تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، اليوم السبت، ويؤدي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، امتحانات مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، فيما تبدأ امتحانات القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

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الثانوية الأزهرية امتحان القسم العلمي

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