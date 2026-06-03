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الأزهر يعلن اكتمال الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية 2026 وبدء توزيع 3 ملايين كراسة امتحانية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:31 م 03/06/2026

الإستعداد للامتحانات

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أعلن الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عن اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والفنية والإدارية لضمان سير الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر ورسالته التعليمية.

وأوضح وكيل الأزهر أن الاستعدادات تمت وفق توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي تابع بشكل مستمر جميع مراحل الإعداد للامتحانات، ووجّه بضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

الأزهر: 163 ألفًا و677 طالبًا يؤدون الثانوية الأزهرية داخل 581 لجنة

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة وطباعة وتأمين أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، والتي قامت بطباعة ما يقرب من ثلاثة ملايين كراسة امتحانية، إلى جانب تجهيز مقار اللجان وتدريب رؤساء اللجان على تنفيذ التعليمات المنظمة للعمل بدقة وكفاءة.

وكشف وكيل الأزهر أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي، موزعين على 581 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية.

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الثانوية الأزهرية الأزهر الشريف أيمن عبد الغني

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