بدأت المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، استقبال طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، ولمدة عشرة أيام.



وأهاب قطاع المعاهد الأزهرية، بأولياء الأمور والطلاب الراغبين في التقدم بالتظلمات ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة، مشددا على أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية، الراغبين في تقديم تظلمات التوجه إلى مقر الكنترول بالمناطق في مواعيد العمل الرسمية لضمان إنهاء الإجراءات بيسر وسهولة.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم

إحضار بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة ضوئية منها.

رقم جلوس الطالب المراد التظلم من نتيجته.

سداد الرسوم المقررة للمادة الواحدة بخزينة المنطقة قبل التوجه للكنترول.

الالتزام بالنظام والتعليمات الأمنية والإدارية داخل مقر الكنترول للحفاظ على سلامة الجميع وسير العمل بانتظام.

ومن جانبه قال مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن التظلم على نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية يكون مقابل 20 جنيهًا للمادة يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

وينشر "مصراوي" ضوابط التظلم على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026، على النحو التالي:

- فترة تلقي التظلمات مستمرة لمدة عشرة أيام بكنترولات المناطق الأزهرية.

- يحق للطالب التظلم في جميع المواد.

- تسديد الرسوم المخصصة للتظلم بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها.

- رسوم التظلم 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

- بعد أن يتقدم الطالب بالتظلم، يتوجه بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة الإجابة، ويوقع ولي أمره إقرار التعارف.

- يتم عرض ورق الإجابة الخاص بالطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب.

- بعد أن يطلع على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه عليها.

- لا يمكن للطالب الطعن على المادة أكثر من مرة.

- لا يحق للطالب الطعن على المواد الناجح فيها.