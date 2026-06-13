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إعادة توزيع درجات نقطتين من امتحاني "النحو والفيزياء" لطلاب العلمي بالثانوية الأزهريّة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:00 م 13/06/2026

طلاب الثانوية الأزهرية

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قال الشيخ عبد الغني وكيل الأزهر، إنه تم رصد ملاحظات الطلاب بشأن نقطتين في امتحاني النحو والفيزياء، ووفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، سيتم إعادة توزيع درجات هاتين النقطتين في نموذج الإجابة؛ حرصًا على تحقيق العدالة ومراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، يوجّه الشكر للطلاب على التزامهم وانضباطهم، وما قدموه من صورة مشرّفة تعكس أخلاق الطالب الأزهري وقيمه.

كان عدد من طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهريّة، شكوا من صعوبة امتحان أسئلك النحو والفيزياء.

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