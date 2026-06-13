تابع الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، حيث تفقد لجنتي الخانكة المشتركة وشبين القناطر بنين، لمتابعة أداء طلاب القسم العلمي لامتحان مادة الفيزياء، والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

وخلال الجولة، تابع انتظام دخول الطلاب إلى مقار اللجان، واطلع على مستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، كما اطمأن على تهيئة الأجواء المناسبة التي تكفل للطلاب أداء امتحاناتهم في مناخ يسوده الهدوء والاستقرار، بما يعزز من قدرتهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن.

وأكد رئيس المنطقة أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وضرورة توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة تربوية آمنة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

كما حرص على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، ومشيدًا بالجهود المبذولة من رؤساء اللجان والعاملين بها، وما لمسه من التزام وانضباط أسهما في حسن سير أعمال الامتحانات.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على المتابعة المستمرة لجميع اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، والتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.