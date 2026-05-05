الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:44 م 05/05/2026

قطاع المعاهد الأزهرية

أصدر الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات لتنظيم العمل بالديوان العام والمناطق على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في أول قرارات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عقب توليه منصبه في الـ 19 من أبريل الماضي، خلفًا للشيخ أيمن عبدالغني، الذي كُلف بتسيير المهام المالية والإدارية لوكيل الأزهر، بدلًا من الدكتور محمد الضويني الذي أُحيل للمعاش.

وجاءت القرارات التي أصدرها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على النحو التالي:

- الالتزام بالزي المناسب والمظهر اللائق الذي يتفق مع طبيعة العمل داخل مؤسسة تعليمية ازهرية وبما يعكس القيم والهوية الأزهرية.

- الالتزام بالسلوك الوظيفي القويم داخل وخارج بيئة الممل بما يحفظ هيبة المؤسسة والمنتسبين إليها.

- عدم تداول أو نشر أو مشاركة أية موضوعات أو معلومات أو شؤون تتعلق بالمعهد أو العملية التعليمية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية او بأي وسيلة نشر إلكترونية، إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

- عدم ممارسة أو تنظيم أية أنشطة لتحفيظ القرآن الكريم بخلاف العملية التعليمية المقررة داخل المعهد تحت مسمى دار تحفيظ أو كتاب إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لأحكام لائحة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والضوابط المنظمة لذلك.

- تكون المسابقات التي تتعلق بالقرآن الكريم تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة للتعليم الخاص وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، ووفقا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

- الالتزام الكامل بتنفيذ تعليمات وملحوظات لجان المتابعة والتفتيش التابعة للأزهر الشريف بكافة أنواعها الفنية المالية الإدارية، الخدمية)، والتعاون التام معهما، وتوفير كافة المستندات والبيانات المطلوبة دون إبطاء.

- الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل المعاهد الأزهرية.

- في حال عدم التزام إدارة المعهد بذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة المعهد وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

