رسميًا.. موعد تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر 2025.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، وأهاب بأبنائه الطلاب تحري الدقة في كتابة رغباتهم، مؤكدًا أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

