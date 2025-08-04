موعد تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2026

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد تسجيل رغبات طلاب الشهادة الثانوية، للقبول بكليات القاهرة والأقاليم 2026.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه سيتم تسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية 2025، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية، متوقعا أن يكون ذلك في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر، إلى تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم يختلف تماما عن الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات، إذ يتم إجراؤه على مرحلة واحدة فقط لجميع الناجحين في الثانوية الأزهرية.

وتابع المصدر:"من الصعوبة توقع مؤشرات تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم في هذا التوقيت، نظرا لوجود الكثير من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية لديهم دور ثاني"، مشيرا إلى أنه بعد نتيجة الدور الثاني تتضح الرؤية أكثر من ذلك.

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