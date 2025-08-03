اليوم.. بدء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تبدأ اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري اختبارات القدرات بجامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم برعاية كريمة من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بداية من اليوم الأحد تبدأ اختبارات القدرات للطلاب الذين قاموا بالتسجيل عبر بوابة خدمات جامعة الازهر الإلكترونية منذ فتح باب التسجيل الاثنين الماضي، ووجه فضيلته الطلاب إلى ضرورة متابعة صفحات الكليات التي قاموا بالتسجيل فيها أولًا بأول.

وبيَّن بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تشمل كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة - شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأكد بكري أن الطالب الذي لا يقوم بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات لن يتمكن من الالتحاق بالكلية، مضيفًا أنه ما زال باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات متاحًا أمام الراغبين من خلال رابط خدمات جامعة الأزهر.