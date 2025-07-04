وفاة والد مدير مستشفى الحسين.. وجامعة الأزهر تنعاه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود ونوابه وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، في وفاة والده الفريق محمد عبدالجليل.

ودعت جامعة الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

ويقام العزاء، غدا السبت بعد صلاة المغرب في مسجد القوات المسلحة قاعة الإيمان بجوار سيتي ستارز مول.