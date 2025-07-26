الشرقية – ياسمين عزت:

في قصة ملهمة تتجاوز حدود التحدي، أثبت محمد رضا الشحات سليمان، ابن قرية إنشاص الرمل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، أن الإرادة لا تعرف المستحيل، فبالرغم من فقده للبصر، لم يتوانَ محمد عن تحقيق حلمه، ليُكلل جهده بإنجاز استثنائي، حيث حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2025.

محمد رضا، الذي أفنى وقته في المذاكرة والتحصيل، أكد في تصريحاته، أن هدفه الأسمى هو أن يكون داعية إسلاميًا كبيرًا يحمل رسالة الدين للعالم أجمع.

وأشار إلى أن حفظه الكامل لكتاب الله وتلاوته الدائمة، كان عاملاً أساسيًا في تفوقه وثباته على طريق العلم.

وأضاف طالب الأزهر الكفيف: "الكثيرون قد يرون في فقدان البصر عائقًا لا يمكن تخطيه، لكن بالنسبة لي، كانت هذه نقطة الانطلاق، لم أرَ بعينيَّ ما كتب على الصفحات، لكنني رأيت بقلبي كل حرف وكلمة، استشعرت معانيها، وتعمقت في فهمها. كان قلبي هو نافذتي على العلم، وهو الذي أرشدني في كل خطوة على طريق المذاكرة والحفظ".

لم يمر هذا النجاح مرور الكرام في قريته "إنشاص الرمل"، حيث حرص الأهالي على الاحتفاء به وتقديم التهاني أمام منزله، معبرين عن فخرهم بهذا الشاب الذي أصبح مصدر إلهام وقدوة لكل من يسعى للنجاح رغم التحديات، ومتطلعين لمستقبل واعد له كأحد أئمة الدعاة.

وكان سبعة طلاب من أبناء محافظة الشرقية حصلوا على مراكز متقدمة ضمن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2025.

وينشر "مصراوي" أسماء الطلاب المتفوقين ضمن أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2025 الحاصلين على المراكز الأولى في محافظة الشرقية على مستوى الشعبتين العلمي والأدبي وكذلك ذوي الهمم.

وحصد عدد من طلاب الشعبة العلمية من أبناء محافظة الشرقية على المراكز الأولى وتشمل قائمة المتفوقين في الشعبة العلمية في الثانوية الأزهرية بالشرقية

وحصل الطالب محمد عطية حمدي محمد بهنسي بالمعهد الأزهري بشنبارة الميمونة التابع للزقازيق، في الشعبة العلمي على مجموع درجات 647 أي ما يقدر بالنسبة المئوية 99.54% وحصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية.

وحصلت جنا محمود حسني سليم أحمد بمعهد الشيخ إبراهيم عطية بالنخاس التابع الزقازيق، بالشعبة العلمي على مجموع درجات 646 وبمعدل مئوي 99.38% السادس مكرر.

وحصل الطالب خالد عماد الدين محمد السعيد، علمي، بالمعهد الديني بمنشأة أبو عمر على مجموع درجات 646 وبنسبة مئوية 99.38% السادس مكرر.

فيما حصل الطالب عامر عبد الرحمن صلاح محمد بالمشاعلة التابعة لمركز فاقوس في الشعبة العلمي على مجموع درجات 646 وبنسبة مئوية 99.38% السادس مكرر.

ومحمد عبد النبي أحمد محمد يوسف في الشعبة العلمي بقرية المجفف التابعة لمركز ديرب نجم على مجموع درجات 646 ونسبة مروية 99.38% سادس مكرر.

وفي الشعبة الأدبي حصدت الطالبة فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل بمعهد فؤاد خميس النموذجي على مجموع درجات 578 بنسبة مئوية 98% وحصدت المركز الخامس مكرر.

بينما حصد الطالب محمد رضا الشحات سليمان محمد من انشاص الرمل بمركز بلبيس على مجموع درجات 509 وبنسبة مئوية 92.55% وحصدت المركز الثالث.