الدقهلية - رامي محمود:

عبّر الطالب آدم ياسر السعيد الشيخ، ابن قرية "أويش الحجر" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن سعادته البالغة بعد حصوله على المركز السابع على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية لعام 2025، بمجموع 577 درجة، مؤكدًا أن ما يشعر به من فرحة يظل ناقصًا تضامنًا مع أهل غزة.

وقال "آدم"، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ"مصراوي": "تلقيت تعليمي في معهد أويش الحجر الإعدادي الثانوي للبنين، وكنت حريصًا على طلب العلم في المعهد والدروس الخاصة بالمواد الشرعية، وكان أساتذتي يتوقعون لي مركزًا بين الأوائل بفضل الله".

وأضاف أن كل المواد كان بها بعض الصعوبات، خاصة الجغرافيا، اللغة الفرنسية، الفقه، والتفسير، لكن وجود معلمين ومشايخ متميزين ساعده في تجاوزها، مؤكدًا أن دعاء الوالدين والتوفيق الإلهي كانا مفتاح نجاحه.

وعلّق آدم على عدم إقامة احتفالية للأوائل أو اتصال شيخ الأزهر به قائلًا: "يهون كل شيء تضامنًا مع أهل غزة الكرام، وأنا على أمل لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يومًا ما".

وعن طموحه المستقبلي، قال: "أتمنى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، وأن أكون داعية ينشر تعاليم الإسلام في الدول الغربية، بالوسطية والرحمة التي يمثلها الأزهر الشريف".

ووجّه آدم رسالة للطلاب المقبلين على الشهادة الأزهرية قائلاً: "احرصوا على التوكل على الله، وبر الوالدين، ومحبة الناس، وعدم التقصير مع أحد، فبرضا الله ورضا الناس يأتي النجاح والتوفيق".