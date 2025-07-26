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أوائل الثانوية الأزهرية 2025 للقسم الأدبي.. قائمة بالأسماء والدرجات

02:34 م السبت 26 يوليه 2025

أوائل الثانوية الأزهرية

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:


أناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ.


وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهنئة إلى أوائل الطلاب من ذوي البصيرة بالقسم الأدبي، مشيدًا بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصلبة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن نجاحهم مصدر فخر واعتزاز للأزهر الشريف، ونموذج ملهم لزملائهم في الكفاح والمثابرة.


وجاءت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للعام الدراسي 1446هـ/ 2025 م، على النحو التالي:


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