كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية والبرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية، يوم الثلاثاء، الخامس من أغسطس المقبل، على أن تعقد للشهادة الإعدادية ولطلاب البرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية يوم الاثنين، الرابع من الشهر نفسه.

وانطلقت أول أمس، امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.