كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع، أن المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وافق للمرة الأولى على افتتاح كليتي ذكاء اصطناعي للبنين والبنات.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن كليتي الذكاء الاصطناعي سيتم افتتاحهما وبدء الدراسة بهما العام الجامعي المقبل، على أن يكون مقرهما بفرعي البنين والبنات بالقاهرة، وسيتم طرحهما في رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.

وتوقع المصدر، أن يكون مجموع القبول بكليتي الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر، أعلى من الحدود الدنيا لكلية الهندسة، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر تعكف الآن على الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالكليتين.

وأشار المصدر، إلى أن مجلس جامعة الأزهر بصدد الموافقة على افتتاح كليات جديدة أبرزها "كلية العلاج الطبيعي والآثار والتراث الإسلامي".

اقرأ أيضاً:

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. 44 ألف راسب و70% نسبة النجاح الإجمالية

تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج الطب والجراحة بحلوان

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025