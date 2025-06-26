كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح المعاهد الأزهرية، الثلاثاء المقبل، التقديم لمرحلة رياض أطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي 2026/2025.

ومن المقرر أن يكون التقديم للمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد إلكترونيا، عبر الرابط التالي: هنا

ويتساءل الكثير من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالأزهر الشريف عن الفرق بين المعاهد الأزهرية "العادية - النموذجية - اللغات".

ويوضح "مصراوي" الفرق بين المعاهد الأزهرية الثلاث على النحو التالي:

- المعاهد الأزهرية العادية:

يدرس الطلاب بها المواد الشرعية إلى جانب منهج وزارة التربية والتعليم (المواد الثقافية)، وهي الأكثر انتشارا.

- المعاهد الأزهرية النموذجية:

يدرس الطلاب بها إلى جانب المواد الشرعية والمواد الثقافية، اللغة الإنجليزية كمادة مستوى رفيع.

- المعاهد الأزهرية الخاصة:

يدرس الطلاب المواد الشرعية، وكذلك اللغة الإنجليزية كمادة مستوى رفيع، والمواد الثقافية باللغة الإنجليزية.

وينشر "مصراوي" شروط التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- لا يحق لولي الأمر التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ إقرارًا عليه بذلك.

- إقرار ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدين سابقًا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

- على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.

- الأوراق المطلوبة للتقديم:

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية/ طلب التحاق – عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6 – عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

واشترط الأزهر للتقديم، ألا يقل سن الطفل عن (4) سنوات حتى (6) سنوات إلا يومًا واحدًا لمرحلة رياض الأطفال، ولا يقل عن (6) سنوات ولا يزيد على (9) سنوات للصف الأول للمرحلة الابتدائية، وذلك في 1 / 10 / 2025م.