رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد لجان الثانوية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى الدكتور أحمد بيومي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية بعدد من اللجان التابعة لإدارة الإسماعيلية الأزهرية.

ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية اليوم امتحاناتهم في مادتي الإحصاء لطلاب القسم العلمي (نظام حديث)، والفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي (نظام قديم)، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات.

وشملت الجولة لجنة بنين الإسماعيلية التي تضم عددًا من المعاهد التابعة للإدارة، وهي: معهد بنين الإسماعيلية، معهد بنين آل نوح، ومعهد بنين الضبعية.

وأكد فضيلة الدكتور بيومي خلال الزيارة على أهمية توفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، بما يضمن تحقيق أقصى درجات التركيز وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددًا على الالتزام بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تيسير كافة السبل التي تضمن راحة الطلاب وسير الامتحانات بالشكل الأمثل.

كما حرص رئيس المنطقة على متابعة انتظام اللجان وتوافر جميع التجهيزات، موجّهًا بسرعة تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات. رافقه خلال الجولة عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية.