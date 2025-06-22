طلاب الثانوية الأزهرية بأسيوط: "امتحان الصرف مستواه متوسط وعايز تركيز"

أسيوط - محمود عجمي:

أعرب عدد من طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط، عن آرائهم عقب أداء امتحان مادة الصرف، اليوم الأحد، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، لكنها احتاجت إلى قدر كبير من التركيز، نظرًا لتنوعها وشمولها لجميع أجزاء المنهج الدراسي.

وأجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، يرافقهما الدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية بلجنة معهد فتيات حسين رشدي بمنطقة أسيوط الأزهرية، لمتابعة سير أعمال الامتحانات والاطمئنان على انتظامها.

وأكد الدكتور الشرقاوي خلال الجولة أهمية توفير بيئة مناسبة للطالبات تُمكّنهن من أداء الامتحانات بسلاسة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء وتوفير الإمكانيات اللازمة.

وأشار الدكتور الشرقاوي إلى أن الطالبات أفدن بسهولة الامتحان ووضوحه، مؤكدات أنه جاء من داخل المنهج المقرر.

وشدد الدكتور علي محمود على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 7701 طالبًا وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، من بينها 12 لجنة مشتركة بين قسمي العلمي والأدبي، و11 لجنة مخصصة للقسم العلمي، وبلغ عدد طلاب القسم العلمي 2063 طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5638 طالبًا وطالبة.