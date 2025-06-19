خاص| إجراء عاجل بشأن امتحان الصرف لطلاب العلمي بالثانوية الأزهريّة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد المعاهد الأزهريّة اتخذ إجراءً عاجلًا بشأن امتحان الصرف لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية، الذي عقد أمس.

وشكا عدد من طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهريّة، من وجود خطأ في أحد أسئلة امتحان الصرف، أمس.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إنه تمت إحالة المتسبب في الخطأ الذي وقع في امتحان الصرف للتحقيق، مع توزيع الدرجة المخصصة للسؤال على الطلاب، مشيرا إلى أنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب حول صعوبة الامتحان.

وأشار المصدر، إلى أنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن من امتحانات الثانوية الأزهريّة بخلاف أسئلة الفيزياء التي توجد لجنة مشكلة حتى الآن لبحث مدى مطابقتها للمواصفات.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيلُ الأزهر الشريف، قرر تشكيلَ لجنةٍ من كبار مستشاري المادة ومعلِّميها المتخصصين، لفحص ما أُثير من ملاحظات وشكاوى، ورفع تقريرٍ عاجلٍ لاتخاذ اللازم.

وشدد على أنَّ الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يضع مصلحةَ الطلاب فوق كل اعتبار، ويُقدِّر ما يبذلونه من جهدٍ طوال العام، مؤكِّدًا: إننا لن نقبل بإيقاع أيِّ ظلمٍ على أبنائنا، وإذا ثبت وجودُ أيِّ خللٍ في مواصفات الورقة الامتحانية، فلن نتوانى في إعطاء كلِّ ابنٍ من أبنائنا حقَّه كاملًا.