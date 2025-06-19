أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي لمنطقة أسيوط الأزهرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لكنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التظلمات الخاصة بنتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وخلال الجولة، شدد عبد الظاهر على رؤساء الكنترولات وأعضاء لجان التظلمات بضرورة الوقوف إلى جانب الطلاب، والتدقيق في مراجعة أوراق الإجابة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، مشيدًا بحُسن استقبال أولياء الأمور والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات المنظمة لآلية التظلمات.

وأوضح مصدر مسؤول بمنطقة أسيوط الأزهرية، أن إجراءات التظلم تبدأ بتسديد الرسوم المقررة بديوان عام المنطقة، ثم يتوجه الطالب بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للاطلاع على ورقة إجابته. ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار يفيد بالتعرف على الورقة، قبل عرضها على موجهين متخصصين لإعادة تقييمها.

وفي حال تأكد الطالب من أن الورقة تخصه، يُحرر تقريرًا رسميًا يُثبت فيه اطلاعه على إجابته بنفسه. ويُسمح للطلاب بالتظلم في جميع المواد، مع التأكيد على عدم جواز التظلم في المادة نفسها أكثر من مرة. وتستمر فترة التظلمات لمدة 15 يومًا فقط من تاريخ بدء التقديم.

يُذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كان قد اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 87.23%، وفي الشهادة الإعدادية 76.84%.