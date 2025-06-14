كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شكا العديد من طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهريّة، من صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء التي أدّوها صباح اليوم.

وأكد الطلاب، أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب الخارق وليس الجيد أو المتوسط، وتضمنت أسئلة غير مباشرة وتعجيزية، لا تقيس الفهم الطبيعي للمحتوى الدراسي.

وأشار الطلاب إلى أن الأسئلة ابتعدت كليًا عن أسلوب الامتحانات السابقة أو أسئلة بنك المعرفة أو المواصفات الرسمية.l، وجاءت جميعها في مستوى نيوتن.

من جانبهم طالب بعدد من أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري شعبة علمي، بتدخل عاجل من قطاع المعاهد الأزهرية بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حرصا على مصلحتهم.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أدائهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار إلى أن الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط. كما دعا أبنائه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.



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