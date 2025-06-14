رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: انضباط امتحانات الثانوية دون شكاوى

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، جولة تفقدية اليوم لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارة التل الكبير التعليمية، وذلك برفقة " عبد الباقي الحداد، مدير إدارة الأمن، في إطار المتابعة اليومية لضمان حسن سير الامتحانات داخل اللجان.

شملت الجولة التفقدية لجنة معهد فتيات التل الكبير، والتي تضم لجنتين امتحانيتين: لجنة معهد فتيات التل الكبير، ومعهد فتيات القرين، حيث حرص رئيس المنطقة على التأكد من انتظام الطلاب داخل اللجان، وملاءمة مستوى الأسئلة للمقررات الدراسية، إلى جانب الالتزام التام من رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، والتي تهدف لضبط العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتوجه فضيلته عقب الجولة إلى معهد السلام النموذجي، لمتابعة مركز تجمع المعلمين الذي يضم معلمي معهد التل الكبير الثانوي، ومعهد السلام الإعدادي بنين، وذلك لمراجعة مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، والتأكد من تواجد المعلمين المكلفين بأعمال المراقبة، وتنفيذ التعليمات الإدارية المنظمة للعمل داخل الكنترولات واللجان.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة لم تتلقَ أية بلاغات بشأن صعوبة الامتحانات أو مخالفات داخل اللجان، مشيرًا إلى أن ما تم رصده ميدانيًا يعكس صورة إيجابية من حيث الانضباط، وحُسن التنظيم، والتزام الطلاب بالتعليمات.

وقد أدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحان مادة الفيزياء وسط أجواء من الهدوء والانضباط، دون ورود أي شكاوى من الأسئلة أو تنظيم اللجان، ما يعكس مستوى جيدًا من الاستعداد المسبق والتنسيق بين مختلف الأطراف المسؤولة عن الامتحانات، ويؤكد على الجهود التي تبذلها المنطقة الأزهرية لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات النزاهة والشفافية.