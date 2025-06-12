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ننشر أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج

01:01 م الخميس 12 يونيو 2025

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة فضيلة الدكتور محمد حسني، اليوم الخميس، أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 .

من جانبه هنأ الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، الطلاب والطالبات الأوائل وأولياء أمورهم وهنأ هاتفيا أصحاب المراكز الأولى بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، مبديًا سعادته بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج كما أعرب عن تقديره للجهد المبذول من قِبل أولياء الأمور في رعايتهم ومتابعتهم لأولادهم وحرصهم على تحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم، وذلك بحضور الدكتور عبد الحكم محمد حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي ومحمد النوبي، وكيل كنترول الشهادة الإعدادية.

وأوضح الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية هذا العام (13171) بلغ عدد الناجحين (9912) بنسبة 75.5%.

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سوهاج الشهادة الإعدادية الأزهرية محمد حسني
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