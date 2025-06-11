ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أعلن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 على مستوى المنطقة.

وعمت الفرحة منازل الطلاب المتفوقين وأسرهم، احتفالًا بهذا الإنجاز الذي يعكس جهدهم المتواصل وتفانيهم طوال العام الدراسي.

وحرص الشيخ ممدوح عبد الجواد على تقديم التهنئة القلبية للطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا التفوق يمثل خطوة أولى نحو مستقبل مشرق، مشيدًا في الوقت ذاته بالإصرار والاجتهاد الذي أظهره الطلاب، والدور المهم الذي لعبته أسرهم في دعمهم وتحفيزهم.

كما توجه بالشكر والتقدير لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، برئاسة محمد فراج ومحمد خاطر، على الجهود الكبيرة التي بذلوها في أعمال التصحيح والمراجعة، والتي جرت بدقة وشفافية ساهمت في إخراج النتيجة بشكل مشرف.

وجاءت الطالبة ريتال هاني السيد، من معهد فتيات السهمود النموذجي، في صدارة قائمة أوائل المنطقة، بينما حصلت الطالبتان عائشة إبراهيم منصور وندى حسن عبد السميع، من معهد فتيات القرين الجديدة، على المركز الثاني والثاني مكرر.

كما حققت الطالبة شمس محمد شحته من المعهد ذاته المركز الرابع، فيما شاركتها الطالبة سما علاء الدين من معهد نور الإسلام الإعدادي المركز نفسه.

وشهد المركز السادس مشاركة لعدد من الطلاب، من بينهم عمر أحمد إبراهيم ومحمد خالد السيد من معهد تل البلد، وحبيبة أحمد عيسى من معهد فتيات السهمود، إلى جانب حفصة هشام من معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، وأروى مصطفى فتحي من معهد التل الكبير، ورحمة إبراهيم من معهد فتيات يوسف مرسال.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية تحية خاصة لأولياء الأمور، تقديرًا لما قدموه من دعم معنوي ومادي لأبنائهم، مؤكدًا أن الأسرة تمثل الشريك الأساسي في نجاح المؤسسة التعليمية، ودعا الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا المتفوقين، وأن يوفقهم لمزيد من التميز، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والتميز، ويعمل دومًا على تخريج أجيال قادرة على بناء المستقبل.