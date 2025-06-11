بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن الدكتور أحمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024 - 2025، بنسبة 89.41%.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الابتدائية لهذا العام بلغ 562 طالب وطالبة جميعهم مبصرين، حضر الامتحانات 557 طالب وطالبة، وتخلف عن الامتحانات 5 طلاب فقط، وبلغ عدد الناجحين 498 طالب وطالبة، و59 طالب وطالبة لهم الحق في امتحانات الدور الثاني.

وقدم رئيس الإدارة التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة، مشيدًا بجهود المعلمين، ورؤساء المعاهد، واللجان الفنية وأعمال الكنترول.

وأكد أن النتائج تعكس التزام الجميع وتفانيهم في أداء العمل.

رابط النتيجة الرسمي: هنا