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مهلة أخيرة لسداد مصروفات المعاهد النموذجية والتجريبية بالأزهر.. وعقوبة للمتخلفين

03:04 م الخميس 08 مايو 2025

الدكتور محمد الضويني

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، منح مهلة أخيرة لأولياء الأمور الذي لم يسددوا مصروفات أبنائهم الدارسين بالمعاهد التجريبية والنموذجية.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على منح أولياء الأمور الذين لم يسددوا مصروفات أبنائهم الدارسين بالمعاهد التجريبية والنموذجية، مهلة لسدادها في الفترة من الثالث وحتى الـ 15 من مايو الجاري، يدويا بالمناطق أو عبر الفيزا.

وشدد القرار، على أنه حال عدم سداد المصروفات الدراسية، يعاد قيد الطلاب الممتنعين عن سداد المصروفات من المعاهد النموذجية والتجريبية إلى المعاهد العادية.

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الدكتور محمد الضويني سداد مصروفات المعاهد النموذجية الأزهر
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