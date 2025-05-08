إطلاق تطبيق لشرح المناهج التعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية المكفوفين بالمعاهد الأزهرية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من البرامج لتيسير الدراسة على الطلاب ذوي البصائر (المكفوفين) في المرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت رعاية الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد.

ومن البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، تطبيق إلكتروني مجاني للطلاب المكفوفين لكتاب: (بغية الطالبين في تجويد كلام رب العالمين) ويمكن للطلاب الدخول إلى النسخة التجريبية من خلال الرابط التالي: هنا

ونظمت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف برنامجاً مكثفًا لشرح مقرر القراءات السبع من طريق الشاطبية في الفصل الدراسي الثاني في مادة القراءات للطلاب المكفوفين في الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2025م استفاد من البرنامج 1196 طالبًا وطالبة من مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وقد أظهرت جميع المناطق والإدارات الأزهرية الاهتمام بالبرنامج وقدمت الدعم المطلوب منها.

ومادة القراءات السبع: هي مادة دراسية تهدف إلى تعليم الطلاب كيفية قراءة القرآن الكريم وفقاً للقراءات السبع من طريق حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية)، وتدرس في المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، وتختص الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوضع مناهجها ومتابعتها، ويختص معلمو القرآن الكريم من الحاصلين على شهادات معاهد القراءات أو كلية القرآن الكريم بتدريس المادة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعض المعلمين المتطوعين من معاهد القراءات.

وأبرز البرنامج العديد من الإيجابيات التي من أهمها:

- الاهتمام البالغ للأزهر الشريف بفئة الطلاب ذوي البصائر (المكفوفين).

- إلقاء الضوء على أهمية مادة القراءات السبع للطلاب ذوي البصائر (المكفوفين).

- مراجعة الطلاب لتراجم القراء العشرة ورموزهم ومناهجهم في القراءة.

- حفظ أبيات متن الشاطبية المقررة، على كل صف دراسي في الفصل الدراسي الثاني، حيث إن المقرر على كل صف في الفصل الدراسي الثاني ما يقارب (85) بيتًا من الشاطبية، وقد حرص بعض الطلاب على الاستفادة من محاضرات صفه والصفوف الأخرى.

- التدريب عملياً على القراءات السبعة إفراداً وجمعاً بالنسبة لمقررات الطلاب، كما حرص بعض الطلاب على حفظ متن الدرة حبًا في تعلم القراءات العشر.

- قدم البرنامج تدريباً عملياً لهؤلاء الطلاب لتمكينهم من تلاوة القراءات العشر وفق مقرراتهم.

- التدريب على الاختبارات السابقة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني لمادة القراءات قبيل الامتحانات.

- تحسن مستوى الطلاب تحسناً ملحوظاً، وساهم بشكل كبير في رفع مستوى الطلاب في مادة القراءات.

- تشجيع الطلاب على الاستمرار في دراسة القراءات السبع من خلال المنافسة مع الأقران في المعاهد الأخرى.

- ارتفاع الأثر النفسي والمعنوي والاجتماعي لدى الطلاب، ورفع معنويات الطلاب وشعورهم بالاهتمام البالغ والرعاية بهم من الأزهر الشريف.

- خلق اجتماع هؤلاء الطلاب نسيجاً من التعارف والتآلف بينهم.

- اكتشاف بعض المواهب المتميزة في حفظ متون القراءات.

- اكتشاف مجموعة من طلاب أصحاب الأصوات الندية في التلاوة والترتيل.

- تعاون جميع الإدارات المختلفة في تنفيذ البرنامج.

- تعزيز ثقة الطلاب ذوي البصائر بأنفسهم مما يمكنهم من المشاركة الفعالة في البرنامج.

- التأكيد على رفض تهميش مادة القراءات وعدم الاهتمام.

- التأكيد على إسناد تدريس مادة القراءات للمتخصصين من معلمي القرآن الحاصلين على المؤهلات الخاصة بالقراءات في المعاهد الإعدادية والثانوية.

- ضعف مستوى بعض الطلاب في حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وقدمت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بعض التوصيات والمقترحات للمساهمة في تيسير الدراسة للطلاب ذوي البصائر:

- توفير مصاحف وكتب بطريقة برايل للطلاب.

- تكرار البرنامج بشكل دوري لمراجعة المنهج مع محاولة تلافي العقبات أمام الطلاب.

اقرأ أيضاً:

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن طلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين بعذر عن الامتحانات

مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر

لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة