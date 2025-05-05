مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ في الخامسة عصر اليوم الاثنين، مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، والتي أعدها قطاع المعاهد الأزهرية لجميع الطلاب بالمجان.

وتنطلق صباح غد الاثنين، امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الإعدادي والثانوي، بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن، حرص قطاع المعاهد الأزهرية على دعم الطلاب وتقديم فرص تعليمية متميزة، تنطلق اعتبارًا من غدًا الإثنين 5 مايو 2025م، ضمن مبادرة "معًا نتعلم".

و"معًا نتعلم" هي مبادرة تعليمية مجانية تهدف إلى تعزيز الفهم وتثبيت المعلومات لدى الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

ويمكن لجميع طلاب المعاهد الأزهرية، المشاركة والانضمام للاستفادة من مراجعات ليلة الامتحان، من خلال الرابط التالي: من هنا

وينشر "مصراوي" مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي على النحو التالي:

الصف الرابع الابتدائي: الساعة 5:00 مساءً

الصف الخامس الابتدائي: الساعة 6:00 مساءً

الصف الأول الإعدادي: الساعة 5:00 مساءً

الصف الثاني الإعدادي: الساعة 6:00 مساءً

ومن المقرر، أن يواصل قطاع المعاهد الأزهرية تقديم الشرح والدروس التعليمية للشهادات "الابتدائية - الإعدادية - الثانوية"، على أيدي نخبة من المعلمين المتخصصين، عبر قنوات تيليجرام التعليمية التابعة للمبادرة.

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