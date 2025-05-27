الثانوية الأزهرية 2025.. جدول مراجعات ليلة الامتحان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، التي تنطلق بعد غد الخميس.

و تنطلق امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمادتي القرآن والحديث لطلاب العلمي، وسط إجراءات أمنية مشددة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، جدول مراجعات ليلة الامتحان لجميع المواد (القسم العلمي والقسم الأدبي)، على أن تبدأ يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كان الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجه عدة نصائح لطلاب الشهادة الثانوية، قبيل انطلاق امتحانات الدور الأول.

وجاءت نصائح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لطلاب الشهادة الثانوية، على النحو التالي:

- لقد قطعتم شوطا طويلا في طلب العلم، وعلى مدار سنوات كنت تنقب بين دفاتر الكتب، وتسمع لدروس العلم، وتحفظ من كتاب الله، وتغوص في بحور الفقه واللغة والتفسير.

- اليوم تقف على أبواب الامتحان، تلك اللحظة التي قد تثير في قلبك القلق أو الخوف، ولكنها في الحقيقة فرصة لتثبت نفسك أولا ولعالمك ثانيا، أنك أهل للعلم وأهل للثقة.

- تذكر دائما، أن الامتحان ليس خصمك، بل هو طريق لاختبار ما زرعته من جهد واجتهاد، لا تجعل الخوف سجنا لك، ولا تجعل القلق يعمي بصيرتك، فبقدر ما يكون إيمانك قويا وثقتك بالله أكبر، بقدر ما تسهل عليك الأمور، وتُفتح لك أبواب النجاح.

- اطمئن، لست وحدك في هذا الميدان، فأهلك وأساتذتك وأصدقائك وكل من يحبك يقفون معك قلبا وقالبا يدعون لك، وأمتك بأسرها تتابع خطواتك بفخر، فامض بخطى ثابتة وقل لنفسك:"أنا قادر، أنا مجتهد، واللي معي".

- في لحظات التوتر، تذكر أن ربك لا ينسى عبده، وأنه أرحم بنا من أنفسنا، لا تنس أن تستعين به وتدعوه، فالله تعالى يقول في محكم كتابه:"( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم".

- لا تنظر إلى الامتحان كعدو، بل كمعلم يصقل مهاراتك و يزيدك حكمة، فالنجاح الحقيقي هو أن تحاول، وأن تبذل جهدك بصدق، وأن تحافظ على هدوئك وسط كل ما حولك.

- لا تخش أن تخطئ، فالأخطاء جزء من التعلم، والله لا يحاسبك على ما لم تستطع، بل يحاسبك على ما قصرت فيه رغم قدرتك، ولا تنس أن تكون منصفا مع نفسك، امنح عقلك وقلبك استراحة حين تشعر بالإرهاق.

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