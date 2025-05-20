محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق الخميس بعد المقبل، الـ 29 من مايو الجاري، امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمادتي القرآن والحديث لطلاب العلمي، ويؤدي طلاب القسم الأدبي نفس المادتين يوم السبت 31 من الشهر نفسه.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة التنبيه على رؤساء اللجان بمتابعة العملية الامتحانية عن قرب وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية علي مجموعة من المحظورات داخل لجان الشهادة الثانوية، وهي كما يلي:

- حظر حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث.

- حظر تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

ـ عدم التدخين داخل اللجان.

- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.

- عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان.

-حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن أرقام جلوس الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025 وذلك تمهيدا لامتحانات الدور الأول، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمكن الحصول على أرقام الجلوس، من خلال الرابط التالي: هنا

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

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