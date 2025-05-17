للمرة الأولى.. إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 وذلك تمهيدا لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ29 من مايو الجاري، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية.. اضغط هنا

وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كما صرح الشيخ حميد حامد أبوعريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب، والخريجين، بأنه تم اليوم إتاحة أرقام الجلوس الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام الإلكتروني للطلاب SIS.