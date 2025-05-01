الجداول الجديدة لامتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر بعد تعديل المواعيد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الجداول الجديدة لامتنحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعد تعديل المواعيد.

وانطلقت، السبت الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وتفقد قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات صفوف النقل على مستوى الجمهورية للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه.

وجاءت الجداول الجديدة لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر، على النحو التالي:

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