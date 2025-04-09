"الدراسات الإنسانية" بجامعة الأزهر تعقد ندوة تثقيفيَّة حول جماليَّات اللُّغة العربيَّة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقدتْ كليَّة الدِّراسات الإنسانيَّة في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ظهر اليوم، ندوةً تثقيفيَّةً بعنوان: (جماليَّات اللُّغة العربيَّة)بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلاميَّة.

واستهدفتِ النَّدوة التي أُقِيمَت بمبنى الكليَّة وحاضر فيها، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السَّابق، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور علاء جانب، عميد كليَّة اللُّغة العربيَّة بالقاهرة- إبرازَ جماليَّات اللُّغة العربيَّة، وتسليطَ الضَّوء على مكانتها الرفيعة بوصفها لغة القرآن الكريم، إضافةً إلى تعزيز الانتماء الثَّقافي واللُّغوي لدى الشباب، وتحفيزهم على التمسُّك بلغتهم الأم، وفَهْم أسرارها البيانيَّة والبلاغيَّة.

وأكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه النَّدوة تأتي في إطار الجهود المشتركة للمجمع وجامعة الأزهر في نَشْر الوعي اللُّغوي والثَّقافي بين الشباب، وتعزيز دور اللُّغة العربيَّة كوعاء للهُويَّة والحضارة الإسلاميَّة، لافتًا إلى أنها فرصةٌ لتأكيد أنَّ اللُّغة العربية ليست مجرَّدَ وسيلةٍ للتواصل؛ بل هي لغةُ الجمالِ والفصاحةِ والبيانِ، ولغةُ الإبداعِ الذي لا ينضب، وأنَّ المَجمع يحرص على دَعْم مثل هذه الفعاليَّات؛ لِمَا لها مِنْ أثر بالغ في رَبْط الأجيال الجديدة بجذورها الحضاريَّة والثقافيَّة في وقتٍ تتسارع فيه العولمة، وتتعالى أصوات التَّغريب.

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