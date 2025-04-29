جامعة الأزهر تعلن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، تعليق الدراسة في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وفقا لما جاء في تقارير الجهات المختصة عن توقعات بسوء الأحوال الجوية غدا الأربعاء.

تعيش مصر على أعتاب موجة طقس غير مستقرة يُنتظر أن تبلغ ذروتها غدًا الأربعاء، مع اقتراب عاصفة ترابية عنيفة ناتجة عن منخفض جوي خماسيني بدأ تأثيره بالفعل على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، وسط حالة تأهب من الجهات المعنية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا جويا بشأن المنخفض الجوي الخماسيني الذي تصل فيه سرعة الرياح من (60:40) كم في الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية، مع فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً.

وتفاعلًا مع التحذيرات الجوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل.