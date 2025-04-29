رسمياً.. إجازة غدًا الأربعاء بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قرارًا باعتبار غدٍ الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل، إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا.

وأوضح القرار أنه يتم إجراء الامتحانات التي كانت مقررة غدًا لمرحلة النقل الثانوي والقراءات لاحقًا يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وحرصا على سلامة أبناء الأزهر (الطلاب والعاملين).

وبناءً على ذلك تُرَحّل امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والتي كانت من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 م لتكون يوم الأربعاء 7 مايو 2025م، بنفس ترتيب الجداول السابقة.

وقال بيان رسمي، إنه سيتم نشر الجداول الجديدة للنقل الابتدائي والإعدادي من خلال بوابة الأزهر وصفحة قطاع المعاهد الأزهريّة.