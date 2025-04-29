موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، موعد إعلان أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2024.

وتنطلق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ 29 من مايو المقبل، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن قطاع المعاهد الأزهرية أنهى الكشوفات الخاصة بأرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية، وسيتم إرسالها للمناطق لمراجعتها.

وأشار المصدر، إلى أنه عقب مراجعة المناطق الأزهرية أرقام جلوس الشهادة الثانوية، سيتم إعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لجميع الطلاب منتصف الأسبوع المقبل.

ونوه المصدر، إلى أنه توجد استعدادات على أعلى مستوى لاستقبال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تحظى بمتابعة جيدة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد.

ولفت المصدر، إلى أن قيادات الأزهر الشريف وقطاع المعاهد، أصدروا توجيهاتهم بالعمل على توفير أجواء هادئة داخل اللجان، وتقديم كل سبل الراحة للطلاب.

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