مصدر يكشف موعد مسابقة الأزهر لتعيين 40 ألف معلم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر، عن موعد الإعلان عن مسابقة تعيين 40 ألف معلم بقطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية في مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالي في معلمي المعاهد في مختلف التخصصات العلمية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم إعلان شروط وتفاصيل المسابقة وموعد التقديم عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، على أن تعقد المسابقة على أكثر من مرحلة.

وأشار المصدر، إلى أن المرحلة الأولى من المسابقة التي يتم الإعلان عنها بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة ستكون عبارة عن عشرة آلاف مدرس في تخصصات مختلفة، تليها مسابقة أخرى يتوقع أن تكون في شهر يوليو، على أن يتبقى مسابقتين لتعيين 20 ألف معلم.

ونوه المصدر، إلى أن شروط التقدم للمسابقة يتم وضعها بالتنسيق مع الجهاز التنظيم والإدارة وقد تختلف نسبيا عن نظيرتها بالتربية بالتعليم نظرا لاختلاف طبيعة الأزهر الشريف.

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