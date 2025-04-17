"البحوث الإسلامية" وقطاع المعاهد يبحثان تطوير أداء التعليم الأزهري بالخارج

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اجتمع الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ظهر اليوم، مع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ لبحث آليات تطوير أداء المعاهد الأزهرية بالخارج، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، بما يحقق رسالة الأزهر العالمية في نشر التعليم الوسطي المنضبط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والدعوية في المعاهد الأزهرية بالخارج، وتكثيف الجهود لتأهيل الكوادر العلمية، وضمان جودة الأداء التربوي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع حُزمة من الملفات المهمة، من بينها: تطوير المناهج، ورفع كفاءة المبعوثين، وتحقيق التكامل المؤسسي بين المجمع وقطاع المعاهد بما يسهم في دعم الهُويَّة الأزهرية في المجتمعات المختلفة.

وأكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ المعاهد الأزهرية بالخارج تمثِّل الامتداد الحضاري والدعوي للأزهر الشريف، وأنها أداة فعَّالة لنشر الفكر الوسطي ومواجهة التحديات الفكرية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود لتقديم نموذج تعليمي يليق باسم الأزهر الشريف ومكانته.

من جهته، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد خطواتٍ عمليةً للنهوض بتلك المعاهد، من خلال خطط تدريبية ومتابعات ميدانية تضمن جودة المخرجات التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

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