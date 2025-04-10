"الأزهر" تعلن حاجتها لملاحظين لامتحانات نهاية العام من داخل وخارج الجامعة - الشروط والأوراق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، حاجتها لملاحظين للمشاركة فى امتحانات نهاية العام من أصحاب المعاشات والمؤهلات العليا والمعلمين والموظفين بشرط موافقة جهة العمل.

ونص الإعلان الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على فتح باب قبول طلبات التقديم للملاحظين لمراقبة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني "رجال وسيدات من داخل وخارج الجامعة.

الفئات المسموح لها التقديم

- البالغين من سن المعاش حتى 68 عاما - على أن يكون بصحة جيدة - و إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي.

- الملاحظين أقل من سن المعاش - لا يقل السن عن ٣٠ عاما - على أن يبلغ عمره من ۳۰ حتى ٥٩ عاما - مع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وموافقة جهة العمل للموظف.

مواعيد التقديم والأوراق

- يكون التقديم حسب الجدول الزمني وعلى الملاحظين الالتزام بهذا الجدول ولا يتم قبول أي طلب في غير الأيام المحدد لكل متقدم.

- يتم التقدم بالأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة بمقر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالدور السابع بمبنى إدارة بالجامعة بمدينة نصر، بداية من الأحد 13 أبريل الجاري.

- يتم قبول طلبات التقديم من من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٤ عصرا.

- يتم التقدم لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان.



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