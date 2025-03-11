ضوابط امتحانات فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، دمج امتحانات شهري "فبراير ومارس" وتأجل عقدها لما بعد عيد الفطر المبارك، في السادس من أبريل المقبل.

يأتي ذلك، حرصا من قطاع المعاهد الأزهرية لعدم عقد امتحانات خلال شهر رمضان المبارك.

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

- وضع أسئلة متنوعة "صل - أكمل - تخير - ضع علامة صح أو خطأ" على أن يكون اختبار المادة والإجابة عنه في نفس الورقة.

- درجة كل اختبار كل مادة للصفين الرابع والخامس 30 درجة للشهرين معا.

- درجة اختبار كل مادة للصف السادس الابتدائي 20، عدا القرآن الكريم 30 درجة.

- ملاحظو اختبارات الصف السادس الابتدائي"، يجب أن يكونوا من معلمي الصفوف الأخرى بالمعهد.

- وضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم كل مادة، ويراجعها مشرف المادة ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيعها على التلاميذ.

يأتي ذلك استعدادا لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل بجميع المراحل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2025/2024، التي تبدأ نهاية أبريل المقبل.

اقرأ أيضاً:

تكليف خالد عبدالحكم رئيساً لامتحانات الثانوية العامة 2025.. والدكتور رمضان نائبًا

رابط التقديم لمشروع إنشاء مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي