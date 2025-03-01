تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، انطلاق محاضرات التربية الوطنية لطالبات القاهرة والأقاليم، السبت، أسوة بالتربية العسكرية المطبقة بكليات البنين.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره موقع "مصراوي" بشأن اعتزام جامعة الأزهر تدريس التربية الوطنية للطالبات أسوة بـ "العسكرية" للبنين.

وأوضح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أن دورات التربية الوطنية تنظمها الجامعة في إطار رؤيتها الشاملة نحو تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية الوعي، وغرس قيم الولاء والانتماء لدى طالبات الجامعة في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف فكري أن دورات التربية الوطنية تهدف إلى إعداد الطالبات؛ ليصبحوا نماذج إيجابية تسهم في بناء الوطن؛ انطلاقًا من أن طالبات اليوم هن أمهات المستقبل عن طريق برنامج متكامل من المحاضرات العلمية والحوارية.

وأشار فكري إلى أن الالتحاق مدته أسبوعان يكون من خلال التسجيل.. للتسجيل اضغط هنا

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خاص| "الأزهر" تقرر تدريس التربية الوطنية للطالبات أسوة بـ "العسكرية" للبنين