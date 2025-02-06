بعد إعلان النتائج.. ما مدة تعاقد مدرسي الحصة بالأزهر؟

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، مدة تعاقد المقبولين للتدريس بالحصة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت المناطق الأزهرية، أسماء المقبولين للتدريس بالحصة بجميع المعاهد، ونشرتها عبر صفحاتها على "فيسبوك".

وقال المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، الخميس، إن المقبولين في إعلان تعاقد التدريس بالحصة بالمعاهد الأزهرية، يستلمون العمل بداية من السبت المقبل طبقًا لتخصص كل منهم، على أن يتولى شيوخ المعاهد والموجهين توزيعهم طبقًا لتخصصاتهم.

وأشار المصدر، إلى أن العقد الذي سيتم توقيعه بين المعهد والمقبولين ينص على أن التعاقد مدته فصل دراسي واحد، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعانة بهم في العام الدراسي المقبل حال الحاجة إلى ذلك، بعد التنسيق مع وزارة المالية.

ونوه المصدر، إلى أن قيمة الحصة الواحد تبلغ 50 جنيهًا، على أن يتقاضى المقبولون رواتبهم مع نهاية كل شهر، كما هو الحال بالنسبة للمعلمين.

وكشف المصدر، أن قطاع المعاهد الأزهرية أصدر توجيهاته لجميع المناطق بضرورة إرجاع الأوراق للمتقدمين الذين لم يتم قبولهم في إعلان التدريس بالحصة، على أن تحدد كل منطقة يومًا لذلك.

كان الأزهر الشريف، أعلن في نوفمبر الماضي عن حاجته للاستعانة بعدد 12498 معلمًا بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

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