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خاص| "الأزهر" تقرر تدريس التربية الوطنية للطالبات أسوة بـ "العسكرية" للبنين

01:49 م الخميس 20 فبراير 2025

جامعة الأزهر بالقاهرة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أنه تقرر تطبيق مادة التربية الوطنية على جميع

طالبات كليات القاهرة والأقاليم، أسوة بالتربية العسكرية التي يتم تطبيقها على جميع الطلاب، وتعتبر شرطًا للحصول على شهادة التخرج.

وأوضح المصدر، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن التربية الوطنية التي سيتم تدريسها للطالبات عبارة عن دورات لتعزيز الهوية الوطنية لهن ومحاضرات لتوعوية، مشيرا إلى أن حضور هذه المحاضرات يعد شرطًا أساسيًا للحصول على شهادة التخرج.

ولفت المصدر، إلى أن جامعة الأزهر ستتولى الأمور التنظيمية الخاصة بمحاضرات التربية الوطنية للطالبات من حيث الحضور والانصراف على أن تقوم إدارة التربية العسكرية بالجامعة بتوفير المحاضرين.

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم تسجيل حضور وغياب الطالبات المسجلين في كل دورة، وحال تجاوز نسبة الغياب المقررة سيتم إلغاء الدورة على الفور، على أن يتم الالتحاق بدورات أخرى.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية أنباءً بِشأن تطبيق التربية العسكرية على طالبات جامعة الأزهر، أسوة بالطلاب، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتعزيز الوعي الوطني في الجامعات المصرية من خلال تدريس التربية الوطنية للطالبات.

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