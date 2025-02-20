كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت المناطق الأزهرية، تلقي أوراق المقبولين للتدريس بالحصة بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية، بعد إعلان النتيجة.

وعقدت المناطق الأزهرية، دورات تدريبية للمدرسين المقبولين للتدريس بالحصة، قبيل استلامهم العمل وتوزيعهم على الأماكن التي بها عجز.

وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة من المقبولين للتدريس بالحصة بالمعاهد الأزهرية على النحو التالي:

أولا/ الأوراق المطلوبة لاستلام العمل:

- عدد 3 نسخ عقد أصلي.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 3 مباشرة عمل "أصل".

- عدد 3 بيان حالة أصل.

- 3 صور من الخطاب الصادر من إدارة التنسيق.

- الذهاب إلى المعهد المرشح له المتعاقد بالحصة طبقا لخطاب إدارة التنسيق، وبرفقته أصل الخطاب.

- ثانيا/ الأوراق المطلوبة لتحرير الراتب:

- فيزا بريدية.

- صورة البطاقة.

- صورة من خطاب التنسيق.

- صورة من مباشرة العمل.

- صورة من الإقرار "العقد" مع الاطلاع على الأصل.

- استمارة "عامل واحد مفرد 132 ع ح".

- صورة من الحضور والانصراف.

- صورة من الجداول.

وكان مصدر بالأزهر الشريف قال في تصريحات لمصراوي، إن العقد الذي سيتم توقيعه بين المعهد والمقبولين للتدريس بالحصة ينص على أن التعاقد مدته فصل دراسي واحد، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بهم بالعام الدراسي المقبل حال الحاجة إلى ذلك، بعد التنسيق مع وزارة المالية.

ونوه المصدر، إلى أن قيمة الحصة الواحد تبلغ 50 جنيها، على أن يتقاضى المقبولين رواتبهم مع نهاية كل شهر، كما هو الحال بالنسبة للمعلمين.

وكشف المصدر، أن قطاع المعاهد الأزهرية أًصدر توجيهاته لجميع المناطق بضرورة إرجاع الأوراق للمتقدمين الذين لم يتم قبولهم في إعلان التدريس بالحصة، على أن تحدد كل منطقة يوما لذلك.

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